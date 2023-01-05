В Белом доме обеспокоены сотрудничеством России и Ирана: грозит не только Украине

В Белом доме сообщили, что углубленное сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности США.

Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает Голос.Америки.

"Мы продолжаем наблюдать углубление отношений в сфере обороны между Ираном и Россией. И это волнует нас не только из-за войны в Украине, а учитывая, что это может означать для наших интересов национальной безопасности на Ближнем Востоке и интересов наших партнеров там", – сказал Кирби.

Он напомнил о сотнях ударных беспилотников, предоставленных Ираном России для атак по Украине. Также Кирби отметил, что правительство США с нетерпением ждет сотрудничества с новым израильским правительством, включая противостояние вызовам, созданным Ираном.

Россия атакует Украину иранскими дронами

По последним данным разведки, по состоянию на 4 января Россия имеет в своем арсенале около 100 иранских дронов-камикадзе, которыми она атакует Украину. Также известно, что страна-террорист ожидает очередную партию дронов от Ирана.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, российские войска запускают иранские дроны-камикадзе Shahed в темное время вдоль реки Днепр, чтобы их было труднее обнаружить радиолокационно.

Иранских дронов в России должно стать меньше: США задействовали программу в помощь ВСУ

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.