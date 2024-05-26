В Белом доме обсуждают разрешение Украины бить по территории РФ

Из США поступают неофициальные сигналы о том, что в Белом доме уже начали обсуждать решение о предоставлении Украине разрешения избивать американским оружием по территории России, хотя консенсуса еще нет.

Об этом сообщил в Сети народный депутат Егор Чернев, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в Белом доме уже "пошел процесс" по разрешению Украины бить по территории России американским оружием.

"Проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты", — добавил Чернев.

Напомним, американские конгрессмены просят разрешить Украине применять западное оружие по территории России. С соответствующим призывом к министру обороны Ллойду Остину обратилась группа конгрессменов из Комитета разведки.

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