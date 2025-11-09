Президент США Дональд Трамп

Изображение президента США Дональда Трампа с закрытыми глазами во время официального мероприятия в Белом доме распространились в социальных сетях в эти выходные. Критики президента воспользовались случаем, чтобы поставить под сомнение способность 79-летнего Трампа полноценно выполнять свои обязанности.

Как сообщает CNN, скандальные фото были сделаны в четверг, 6 ноября, во время объявления о снижении цен на популярные препараты для похудения.

Иногда казалось, что Трамп закрыл глаза, а порой ему было трудно держать их открытыми. В какой-то момент он потер глаза.

Изображения быстро распространились в соцсетях и вызвали критику со стороны политических оппонентов Трампа. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, демократа и одного из главных оппонентов президента, опубликовала фото с мероприятия с подписью: «Сонный Дон вернулся».

Представитель Белого дома Тейлор Роджерс в комментарии CNN сообщил, что «президент не спал».

«На самом деле он выступал на протяжении всего мероприятия и отвечал на многочисленные вопросы прессы во время этого мероприятия. Это заявление президента Трампа сэкономит значительную сумму денег и спасет бесчисленное количество американских жизней, и все же либеральные СМИ, терпящие неудачу, хотят продвигать бессмысленный нарратив вместо того, чтобы освещать это событие», — заявил чиновник.

Трамп регулярно появляется на публике и участвует в длительных сессиях вопросов и ответов с журналистами. Помощники и члены кабинета министров регулярно хвалят его стойкость и описывают, что получают от него звонки или текстовые сообщения круглосуточно.

За день до мероприятия в четверг Трамп отправился в Майами, чтобы выступить с экономической речью, которая длилась более часа. В конце прошлого месяца он также посетил три страны Азии.

Однако вопросы о здоровье Трампа не исчезают с момента его вступления в должность. 79-летний президент в прошлом месяце заявил, что прошел МРТ во время медицинского обследования в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, не уточняя причины.

Ранее американский психолог и бывший профессор медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Джон Гартнер заявил, что у президента США Дональда Трампа заметны признаки, которые могут указывать на развитие деменции.

Медики уверяют, что президент США Дональд Трамп имеет отличные показатели здоровья. После прохождения комплексного медицинского осмотра состояние главы государства оценивается как отличное.