В Белом доме объяснили, почему Украина не получила приглашение к вступлению в НАТО на саммите

Салливан отметил, что Байден во время разговора с Зеленским представит ему обоснование такого решения НАТО по Украине.

В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас будет "означать войну с РФ", а они поддерживают политику осторожности и безопасности в Альянсе.

Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

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Салливан отметил, что Байден и Зеленский сегодня, 12 июля, будут переговоры, в ходе которых глава Белого дома представит ему обоснование такого решения НАТО по Украине.

Отметим, в первый день саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в Альянс. Он отметил, что сейчас для Украины и НАТО "очень важный критический момент". Также Байден подчеркнул, что для Украины сейчас нуждаются в реформах, чтобы вступить в Альянс.

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