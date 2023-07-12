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В Белом доме объяснили, почему Украина не получила приглашение к вступлению в НАТО на саммите

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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1645
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В Белом доме объяснили, почему Украина не получила приглашение к вступлению в НАТО на саммите

Советник Байдена Джейк Салливан объяснили, почему Украина не получила приглашение к вступлению в НАТО / Фото: Associated Press

Салливан отметил, что Байден во время разговора с Зеленским представит ему обоснование такого решения НАТО по Украине.

В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас будет "означать войну с РФ", а они поддерживают политику осторожности и безопасности в Альянсе.

Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

Салливан отметил, что Байден и Зеленский сегодня, 12 июля, будут переговоры, в ходе которых глава Белого дома представит ему обоснование такого решения НАТО по Украине.

Отметим, в первый день саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в Альянс. Он отметил, что сейчас для Украины и НАТО "очень важный критический момент". Также Байден подчеркнул, что для Украины сейчас нуждаются в реформах, чтобы вступить в Альянс.

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Дата публикации
Просмотры
1645
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