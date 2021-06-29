В Белом доме объяснили, зачем США нанесли авиаудары в Сирии и Ираке

В Белом доме объяснили, зачем США нанесли авиаудары в Сирии и Ираке

После авиаударов сирийские СМИ сообщали о гибели ребенка.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила авиаудары США по проиранским ополченцам в Сирии и Ираке необходимостью самообороны.

Соответствующее утверждение она озвучила во время брифинга в понедельник, 28 июня.

"Самооборона, защита Соединенных Штатов и наших интересов является внутренним обоснованием объявленных вчера ударов", — заявила Псаки.

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По ее словам, военная акция состоялась по указанию американского президента Джо Байдена в соответствии с внутренним законодательством страны.

"Целенаправленные удары были нанесены по объектам, которые используются поддерживаемыми Ираном ополченцами (...) для хранения оружия, командования и операций беспилотных летательных аппаратов", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что воздушные силы США нанесли авиаудары по двум оперативным и оружейным базам в Сирии и одной в Ираке, которые используют поддерживаемые Ираном ополченцы. Соответствующий приказ вечером в воскресенье, 27 июня, отдал американский президент Джо Байден.

Сирийское агентство SANA сообщило, что в результате авиаударов США в пограничной с Ираком провинции Сирии Дейр-эз-Зор погиб ребенок, трое мирных жителей получили ранения.

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Первая военная акция по указанию президента Джо Байдена состоялась в феврале. Тогда американские военные нанесли авиаудар по территории на сирийско-иракской границе, которую используют поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы, в частности "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аль-Шухада".

По данным журналиста-расследователя газеты The New York Times Кристиана Триберта, семь бомб, оборудованных комплектом JDAM, были сброшены истребителями F-15E ВВС США в направлении неофициального КПП.

Тогда Байден пояснил осуществление авиаударов по объектам проиранских ополченцев в Сирии необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак.

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