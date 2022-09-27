В Белом доме оценили вероятность применения Россией ядерного оружия

Угрозы Путина ядерным оружием в Вашингтоне воспринимают крайне серьезно, но пока не видят признаков намерений применить его в Украине.

В понедельник, 26 сентября, пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировала вероятность применения Россией ядерного оружия и оценила реальность угроз Путина.

Отчет с пресс-конференции опубликован на официальном сайте Белого дома.

По ее словам, пока Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам Путина относится крайне серьезно.

"Что касается доказательств [подготовки к применению ядерного оружия], то мы этого не видим на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на данном этапе", – сказала Жан-Пьер.

Она также напомнила, что и сам президент Байден, и советник по национальной безопасности Джейк Салливан отмечали, что ядерные угрозы Путина против Европы являются безответственными и опрометчивыми.

"Последствия использования ядерного оружия были бы катастрофическими для России и мира, и Россия была бы изгоем на мировой арене", — заявила она.

В то же время пресс-секретарь Белого дома отметила, что такие угрозы от Путина продолжаются уже в течение последних шести месяцев или более.

"Мы, конечно, воспринимаем это серьезно. Опять же мы воспринимаем это очень, очень серьезно. Хотя я бы добавила, что сама Россия не раз говорила, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не нужно вести”, — подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ в очередной раз пригрозил применить ядерное оружие, отвечая на вопрос о фейковых "референдумах" на оккупированной территории Украины.

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