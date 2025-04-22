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В Белом доме опровергли поиск замены министру обороны Гегсета
В администрации американского президента заявили, что такая информация — полная чушь.
В Белом доме опровергли информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа ищет замену министру обороны Питу Гегсету, несмотря на публичную поддержку.
Об этом в сообщении в социальных сетях написала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.
Мол, эта история — это полная фейковая новость, основанная на одном анонимном источнике, явно не имеющем представления о чем говорит.
Она также напомнила, что глава американского государства решительно поддерживает Гегсета.
Напомним, министр обороны США Пит Гегсет поделился деталями мартовского удара по хуситам в Йемене в групповом чате, в который входили его жена, брат и личный адвокат.