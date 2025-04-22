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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Белом доме опровергли поиск замены министру обороны Гегсета

В администрации американского президента заявили, что такая информация — полная чушь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Белый дом

Белый дом / © Associated Press

В Белом доме опровергли информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа ищет замену министру обороны Питу Гегсету, несмотря на публичную поддержку.

Об этом в сообщении в социальных сетях написала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

Мол, эта история — это полная фейковая новость, основанная на одном анонимном источнике, явно не имеющем представления о чем говорит.

Она также напомнила, что глава американского государства решительно поддерживает Гегсета.

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет поделился деталями мартовского удара по хуситам в Йемене в групповом чате, в который входили его жена, брат и личный адвокат.

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