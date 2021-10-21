В Белом доме ответили на заявление Кремля о "вполне реальной" встрече Путина и Байдена к концу года

В Белом доме ответили на заявление Кремля о "вполне реальной" встрече Путина и Байдена к концу года

Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть как сходство, так и различие во взглядах.

В Белом доме, комментируя утверждение Кремля о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году, заявили, что пока не готовы подтвердить вероятность этого.

Соответствующее заявление сделала во время брифинга пресс-секретар Белого дома Джен Псаки.

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"Я не знаю, какие планы президента Путина относительно поездок, и мне тоже нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны", — заявила Псаки.

По ее словам, президент США "занимается дипломатией лицом к лицу" как с людьми, с которыми у него есть соглашения, так и с людьми, с которыми у него разногласия. Она добавила, что ей пока "нечего сообщить".

Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году "вполне реальна".

Напомним, что 16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Также президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".

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