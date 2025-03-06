В Белом доме ответили, планирует ли администрация Трампа массовую депортацию украинцев

По ее словам, пока ни одно решение по этому вопросу не принято.

В Белом доме отрицали информацию о намерениях президента США Дональда Трампа отменить временный правовой статус для 240 тысяч находящихся в стране украинцев.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала эти сообщения "еще одними фейковыми новостями от Reuters".

Она отметила, что такие слухи базируются на данных анонимных источников, "не имеющих представления, о чем говорят".

По ее словам, пока ни одно решение по этому вопросу не принято.

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что США могут лишить временного правового статуса около 240 000 украинцев, выехавших из-за войны, что потенциально чревато их депортацией.