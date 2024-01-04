В Белом доме подтвердили отсутствие злоупотреблений с военной помощью в Украине

Вся помощь используется по назначению, отметил Кирби.
Администрация США не выявила никаких признаков злоупотреблений с оружием, предоставленных Украине и продолжает упорно работать, чтобы гарантировать Конгрессу и американцам, что вся помощь используется по назначению.
Об этом заявил в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает "Укринформ".
"Мы не видели никаких признаков того, что этого (ответственности в Украине – ред.) нет или чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребление со стороны украинской армии", — сказал Кирби.
Он также подчеркнул, что с американской стороны происходит прямое взаимодействие с украинской стороной по поводу подотчетности в этом вопросе. С этой целью в Киеве работают специалисты из США.
Напомним, для надзора за расходованием денег создали Межведомственную рабочую группу, состоящую из офисов трех генеральных инспекторов:
- Минобороны
- Госдепартамента
- USAID
Также к надзору за финансовой помощью США в Украине вовлечены и другие генеральные инспекторы надзорных американских правительственных организаций.
В Межведомственную рабочую группу по надзору в Украине также входят 17 разведывательных организаций.
Следователи выявляют, координируют и сопровождают расследование фактов мошенничества и коррупции, а также координируют меры по выявлению и сдерживанию преступников, которые будут незаконно использовать помощь правительства США Украине.
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