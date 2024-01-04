В Белом доме подтвердили отсутствие злоупотреблений с военной помощью в Украине

Администрация США не выявила никаких признаков злоупотреблений с оружием, предоставленных Украине и продолжает упорно работать, чтобы гарантировать Конгрессу и американцам, что вся помощь используется по назначению.

Об этом заявил в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Мы не видели никаких признаков того, что этого (ответственности в Украине – ред.) нет или чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребление со стороны украинской армии", — сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что с американской стороны происходит прямое взаимодействие с украинской стороной по поводу подотчетности в этом вопросе. С этой целью в Киеве работают специалисты из США.

Напомним, для надзора за расходованием денег создали Межведомственную рабочую группу, состоящую из офисов трех генеральных инспекторов:

Минобороны

Госдепартамента

USAID

Также к надзору за финансовой помощью США в Украине вовлечены и другие генеральные инспекторы надзорных американских правительственных организаций.

В Межведомственную рабочую группу по надзору в Украине также входят 17 разведывательных организаций.

Следователи выявляют, координируют и сопровождают расследование фактов мошенничества и коррупции, а также координируют меры по выявлению и сдерживанию преступников, которые будут незаконно использовать помощь правительства США Украине.

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