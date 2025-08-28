В Белом доме прокомментировали массированный обстрел Киева: Трамп "не удивлен"

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

Реклама

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала массированный удар России по Киеву, отметив, что президент Дональд Трамп «не был доволен» этой новостью, но и «не был удивлен».

Об этом пишет Sky News.

Во время брифинга в Белом доме 28 августа Кэролайн Левитт поначалу не упомянула о российской атаке, сосредоточившись на внутренних американских темах. Однако, когда ей задали вопрос об ударе по украинской столице, она отметила, что эта новость не стала для президента неожиданностью.

Реклама

"Эти две страны воюют уже очень долгое время", — подчеркнула Кэролайн Левитт.

Она добавила, что Россия совершила атаку на Киев, и «аналогично, Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам».

Левитт подчеркнула, что Трамп хочет, чтобы война закончилась, но настаивает, что "лидеры двух стран также должны хотеть ее завершения".

Напомним, украинские города и регионы пережили ужасную ночь на 28 августа - РФ ударила беспилотниками и ракетами. Самая сложная ситуация в Киеве, полностью уничтожена пятиэтажка, повреждена миссия ЕС.