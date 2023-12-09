В Белом доме прокомментировали очередную ракетную атаку России по Украине

В Белом доме заявили, что массированный ракетный удар россиян, который они нанесли 8 декабря, подтвердил оценки, что российский диктатор Путин и дальше считает правильным поражать критическую инфраструктуру зимой.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Идея запускать крылатые ракеты по Украине не является новым. Мы вполне ожидали, что с приходом зимы они продолжат это делать. И мы говорили об этом буквально несколько дней назад", — отметил представитель Белого дома.

Вместе с тем, он призвал не связывать последнюю массированную ракетную атаку россиян по Украине с тем, что Конгресс затягивает процесс принятия нового пакета помощи.

"Это – часть усилий России, Путина, буквально использовать зимнее время года в качестве оружия", — отметил

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики утром, 8 декабря, совершили запуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков из Ту-95.

Кроме того, мы ранее информировали, что в воздушных силах прокомментировали ракетную атаку по Украине.

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