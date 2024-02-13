В Белом доме прокомментировали скандальные заявления Трампа по НАТО

В Белом доме заявили, что после президентства Трампа было приложено много усилий, чтобы восстановить мощь альянса.

Соединенные Штаты должны поддерживать все международные альянсы и партнерства с другими странами и быть готовыми к действиям, напрямую отвечающим интересам национальной безопасности Америки как глобального лидера.

Также читайте Трамп сделал циничное заявление в отношении России и НАТО: жесткая реакция западных чиновников

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя последние заявления Дональда Трампа по НАТО, передает Укринформ.

"При нынешнем президенте, главнокомандующем Джо Байдене, сейчас альянс НАТО стал более весомым, сильным и большим, чем когда-либо ранее", — заявил Кирби.

Он отметил, что "НАТО находится в авангарде, когда речь идет о среде безопасности на европейском континенте".

"И это то, чем должен заниматься американский президент – укреплением альянсов и партнерства, а также отправкой месседжа, в том числе союзникам по НАТО, о том, насколько серьезно мы относимся к нашим обязательствам по Пятой статье", — заявил Кирби.

Он напомнил, что президент Байден неоднократно заявлял, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории в случае необходимости.

"Это то, о чем должен говорить верховный главнокомандующий Соединенными Штатами, когда речь идет о НАТО", – добавил представитель Белого дома.

Также Кирби заявил, что после президентства Трампа было приложено много усилий, чтобы восстановить мощь альянса.

Тогда, в начале 2021 года многие союзники и партнеры "не чувствовали, что их ценят, не чувствовали уважения, не чувствовали, что Соединенные Штаты готовы продолжать лидировать на мировой арене".

Кирби добавил, что Соединенные Штаты доказали, что продолжают играть ведущую роль.

Напомним, ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель резко высказался о заявлениях Трампа об угрозах союзникам в НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден отреагировал на угрозы Трампа в отношении союзников по НАТО.

Читайте также: