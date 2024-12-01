В Белом доме прокомментировали возможность получения Украиной ядерного оружия

Администрация Байдена занимается усилением разнообразных "обычных средств" Украины.
Возвращение Украине ядерного оружия, которое было изъято у него после распада Советского Союза, в Белом доме не рассматривается.
Об этом сообщил в воскресенье, 1 декабря, советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан в эфире ABC News.
Так он прокомментировал публикацию в The New York Times, которая сообщала о различных мерах по укреплению обороны Украины и со ссылкой на неназванных официальных лиц предполагала возможность возвращения ядерного оружия как "огромного сдерживающего фактора".
"Это не рассматривается. Нет”, — заверил в комментарии Салливан.
По его словам, администрация Байдена занимается усилением различных "обычных средств", чтобы украинцы могли "эффективно защищаться и вести бой с россиянами". Но это не касается восстановления ядерного потенциала.
Напомним, ранее главный рупор Кремля в соцсетях, заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение в издании The New York Times о том, что американские и европейские чиновники предложили президенту США Джо Байдену помочь вернуть Украине унаследованное от СССР ядерное оружие, которое она передала России в обмен на гарантии безопасности в результате Будапештского меморандума 1994 года.
Читайте также: