В Белом доме прокомментировали возможность получения Украиной ядерного оружия

Возвращение Украине ядерного оружия, которое было изъято у него после распада Советского Союза, в Белом доме не рассматривается.

Об этом сообщил в воскресенье, 1 декабря, советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан в эфире ABC News.

Так он прокомментировал публикацию в The New York Times, которая сообщала о различных мерах по укреплению обороны Украины и со ссылкой на неназванных официальных лиц предполагала возможность возвращения ядерного оружия как "огромного сдерживающего фактора".

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"Это не рассматривается. Нет”, — заверил в комментарии Салливан.

По его словам, администрация Байдена занимается усилением различных "обычных средств", чтобы украинцы могли "эффективно защищаться и вести бой с россиянами". Но это не касается восстановления ядерного потенциала.

Напомним, ранее главный рупор Кремля в соцсетях, заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение в издании The New York Times о том, что американские и европейские чиновники предложили президенту США Джо Байдену помочь вернуть Украине унаследованное от СССР ядерное оружие, которое она передала России в обмен на гарантии безопасности в результате Будапештского меморандума 1994 года.

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