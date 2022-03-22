В Белом доме рассказали, что США и союзники будут делать, если Китай решит помогать РФ

Джо Байден 24 марта посетит саммит НАТО.
В Белом доме рассказали, что будут делать США и союзники, если Китай решит поставлять оружие России, чтобы поддержать ее вторжение в Украину.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 22 марта, передает CNN.
По его словам, во время зарубежной поездки в Брюссель президент США Джо Баден будет обязательно консультироваться о потенциальном участии Китая в прекращении войны в Украине. Также Байден проведет переговоры с членами НАТО и ЕС по решению военных действий в Украине.
"Он проконсультируется с НАТО. Он также сделает это, когда обратится к 27 лидерам Европейского Союза, поскольку ЕС проводит саммит с Китаем. Поэтому в четверг Соединенные Штаты и наши европейские партнеры смогут тесно координировать свое мнение по поводу нашего послания. Мы верим, что мы на одной стороне с нашими европейскими партнерами, и мы будем говорить по этому вопросу единым голосом", — сказал Салливан.
Напомним, страны-члены НАТО планируют обсудить на саммите 24 марта вопрос реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия. На этом саммите будет присутствовать американский президент.
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