В Белом доме рассказали, как прошла встреча Байдена с руководством Конгресса о помощи Украине

Во время встречи Президент Байден отметил важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с руководством Конгресса "срочную необходимость продолжения поддержки Украины".

Также читайте На следующей неделе Сенат рассмотрит помощь Украине — СМИ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В сообщении указывается, что во время встречи Президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами — в том числе средствами противовоздушной обороны и артиллерии — для защиты от грубого вторжения России.

Президент США обсудил стратегические последствия при прекращении помощи украинцам. В ходе встречи Байден заявил, что дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу американскую национальную безопасность, безопасность НАТО и «остального свободного мира».

"Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать мощный сигнал о решительности США", — сообщает сайт Белого дома.

Что касается проблем с южной границей, из-за проблем, с которыми республиканцы отказываются одобрить закон о дополнительном финансировании, Байден жал четко понять, что действовать нужно уже сейчас.

"Он сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в проходящих в Сенате двухпартийных переговорах. Он выразил свою приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что если представители Республиканской партии США продолжат блокировать законопроект о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, им придется "много за что заплатить".

Кроме того, мы ранее информировали, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что союзники и партнеры Соединенных Штатов вдохновляются тем, как Вашингтон помогает Киеву в его противостоянии российской агрессии и остановке помощи может стать примером для других.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.