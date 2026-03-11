В Белом доме рассказали, когда ожидают значительного снижения цены на нефть

Цены на нефть / © Associated Press

В Белом доме заявили, что цены на нефть и бензин в США могут существенно снизиться после завершения военных действий против Ирана.

Об этом во время прессбрифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Американцы увидят, что цены на нефть и бензин быстро упадут», — сказала она.

Левитт подчеркнула, что нынешнее подорожание временное.

«Уверяю американский народ, что недавний рост цен на нефть и бензин временный, и эта операция приведет к более низким ценам на бензин в долгосрочной перспективе», — заявила представительница.

По ее словам, накануне вечером президент США Дональд Трамп подтвердил намерение обеспечить стабильные поставки энергоресурсов через Ормузский пролив.

«Президент Трамп подтвердил свою приверженность обеспечению прохода нефти через Ормузский пролив, чтобы США и все союзники могли получать необходимые энергоресурсы», — отметила Левитт.

Она также подчеркнула, что Трамп не позволит «иранским злоумышленникам-террористам остановить свободу навигации и свободный поток энергоресурсов».

Представитель Белого дома добавила, что военная кампания против Ирана, которая длится уже десять дней, демонстрирует значительные результаты.

«За десять дней эта кампания продемонстрировала убедительный успех, и американские воины побеждают в этой важной борьбе еще быстрее, чем мы ожидали», — сказала она.

По ее словам, в настоящее время поражено более 5 тысяч враждебных целей, а количество ракетных атак Ирана сократилось более чем на 90%. Кроме того, были уничтожены более 50 иранских военных кораблей.

Отвечая на вопрос о возможном снятии ограничений на экспорт российской нефти, Левитт отметила, что в настоящее время новых решений нет.

«Знаю, что Министерство финансов и энергетическая команда президента продолжают обсуждать этот вопрос, и что они будут консультироваться с президентом перед тем, как принимать решения», — сказала она.

Спикер также напомнила, что США временно разрешили Индии принимать российскую нефть.

«Мы временно разрешили Индии принимать российскую нефть, пока работаем над тем, чтобы компенсировать временный дефицит поставок нефти в мире из-за действий иранцев», — пояснила Левитт.

По ее словам, в Вашингтоне считают, что продажа нефти, которая сейчас находится в танкерах в море, не принесет существенной финансовой выгоды России.

Кроме того, спикер прокомментировал информацию о возможной передаче Россией разведывательных данных Ирану.

«Президент и его спецпосланник Стив Виткофф передали России сигнал, что если это происходит, то это не то, чем бы они были удовлетворены, и они надеются, что этого не происходит», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа прокомментировали информацию о том, что Россия помогает Ирану разведданными для атак на США.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона ослабить часть нефтяных санкций.