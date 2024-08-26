В Белом доме рассказали о возможности снятия ограничений на удары по России: подробности

Штаты будут вести переговоры с Украиной по этому вопросу конфиденциально.

США продолжают переговоры с Украиной о возможном снятии ограничений на дальнобойные удары по России. Эти обсуждения будут проходить в закрытом режиме.

Об этом сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, со ссылкой на Twitter журналиста Алекса Рауфоглу.

Кирби прокомментировал новый призыв президента Украины Владимира Зеленского снять ограничение использования западного оружия для ударов по российской территории. Он напомнил, что Зеленский уже раньше призвал к снятию ограничений как в частном, так и в публичном порядке, и США понимают, что это связано с ситуацией, в которой оказалась Украина.

"Но, как я уже много, много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с украинцами, но вести их в частном порядке", — добавил Кирби.

Он также отметил, что не может комментировать возможные изменения в политике США по этому вопросу.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что украинские Силы обороны уже наносят удары западным оружием по территории Российской Федерации.

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