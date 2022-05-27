В Белом доме решения о поставках ракетных систем залпового огня в Украину пока не приняли — Пентагон

В администрации США пока не приняли окончательное решение о возможной поставке американских ракетных систем залпового огня в Украину.
Между тем, в Белом доме изучают вопрос передачи Вооруженным силам Украины универсальных пусковых установок MLRS (современная реактивная система залпового огня — ред.). Как полагают военные эксперты, их появление на поле битвы способно изменить ход войны в пользу украинских защитников.
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 27 мая.
"Мы знаем о запросах Украины по поставкам реактивных систем залпового огня. Я не буду опережать события, рассказывая о еще непринятых решениях", – рассказал Кирби.
О том, что тяжелое вооружение США направляется в Украину, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба также добавил, что Украина и США работают бок о бок, чтобы доставить украинский продовольственный экспорт, "несмотря на бессмысленную российскую блокаду".
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