В Белом доме решения о поставках ракетных систем залпового огня в Украину пока не приняли — Пентагон

В Белом доме решения о поставках ракетных систем залпового огня в Украину пока не приняли — Пентагон

В администрации США пока не приняли окончательное решение о возможной поставке американских ракетных систем залпового огня в Украину.

Между тем, в Белом доме изучают вопрос передачи Вооруженным силам Украины универсальных пусковых установок MLRS (современная реактивная система залпового огня — ред.). Как полагают военные эксперты, их появление на поле битвы способно изменить ход войны в пользу украинских защитников.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 27 мая.

"Мы знаем о запросах Украины по поставкам реактивных систем залпового огня. Я не буду опережать события, рассказывая о еще непринятых решениях", – рассказал Кирби.

О том, что тяжелое вооружение США направляется в Украину, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба также добавил, что Украина и США работают бок о бок, чтобы доставить украинский продовольственный экспорт, "несмотря на бессмысленную российскую блокаду".

Решится ли ЕС ударить нефтяным эмбарго по России и отобрать у нее деньги ради Украины

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.