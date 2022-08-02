В Белом доме сделали неожиданное заявление о независимости Тайваня

Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не будет означать поддержку американским правительством его независимости.

В понедельник, 1 августа, представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби напомнил, что США никогда не объявляли о своей поддержке независимости Тайваня, поэтому поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на этот остров, который Китай считает собственной территорией, не изменит эту позицию.

Как сообщает Reuters, Кирби подчеркнул, что разделение полномочий в правительстве США означает, что Пелоси будет принимать собственные решения по поводу визита.

"Спикер имеет право посетить Тайвань, и спикер Палаты представителей уже посещал Тайвань раньше без приключений, как и многие члены Конгресса, в том числе в этом году", — сказал представитель Белого дома.

По его словам, у Пекина нет оснований использовать этот визит американской чиновницы как повод для усиления агрессивной военной активности в Тайванском проливе или вокруг нее. В то же время Кирби предположил, что Китай может ответить на вероятный визит Пелоси в Тайвань военными провокациями.

В частности, действия Китая, по его мнению, могут включать запуск ракет вблизи Тайваня, крупномасштабные воздушные или морские учения или последующие "ложные юридические претензии", такие как утверждение Пекина о том, что Тайваньский пролив не является международными водами.

Напомним, ожидаемый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт между КНР и Штатами.

Напряжение растет: Нэнси Пелоси таки посетит Тайвань

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