ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2774
Время на прочтение
2 мин

В Белом доме сделали неожиданное заявление о встрече Путина и Трампа — ABC News

Представитель администрации Трампа не подтверждает наличие договоренностей о встрече российского и американского лидеров.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп и Путин

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

В четверг, 7 августа, Белый дом опроверг заявления Кремля о том, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным была договорена, а место ее проведения определено.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации Трампа.

По словам представителя Белого дома, место проведения этой встречи еще не определено.

Кроме того, в Вашингтоне считают, что президент Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским перед личным разговором с Трампом.

Кремль пока не взял на себя обязательств по поводу такой встречи.

Ранее в четверг советник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что встреча между Путиным и Трампом состоится в ближайшие дни, добавив, что работа над саммитом уже началась.

Ушаков заявил, что специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф предложил идею трехсторонней встречи между Путиным, Трампом и Зеленским, но, по словам Кремля, предстоящая встреча состоится только между Трампом и Путиным.

Напомним, накануне, 6 августа, после визита своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Путиным.

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что в ходе встречи с Виткоффом президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом в какой-то момент.

7 августа российский президент Путин заявил о возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, если для таких переговоров будут необходимые условия. Однако какие именно он не уточнил.

Новость дополняется
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie