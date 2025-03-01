В Белом доме сделали заявление о военной поддержке Украины и "пустых чеках"

Значит ли это заявление, что США прекращают помощь Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский, как сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, фактически спровоцировал вице-президента Венса перед камерами. Также администрация президента США Дональда Трампа не будет предоставлять "пустых чеков на долгую войну".

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

"Как сказал президент Трамп, хорошо, что камеры работали, потому что американцы и весь мир увидели, с чем Трамп и его команда имеют дело за кулисами на переговорах с украинцами", — сказала она.

Более того, Левитт отметила, что администрация Трампа больше не будет писать "пустых чеков на долгую войну без настоящего мира".

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Руководители должны были подписать соглашение о редкоземельных минералах.

Однако на короткой сессии с ответами на вопросы журналистов украинский и американский лидеры перешли на повышенный тон.

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