В Белом доме сообщили подробности своих предложений РФ по "гарантиям безопасности"

В Белом доме сообщили подробности своих предложений РФ по "гарантиям безопасности"

Среди предлагаемых тем для обсуждения – усиление прозрачности, сокращение рисков и меры по контролю над вооружениями.

В письменных предложениях США, которые на следующей неделе будут направлены в Москву, администрация президента Байдена представит видение того, как обе стороны могут укрепить чувство взаимной безопасности.

Об этом сообщила на брифинге в пятницу, 21 января, прес-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, в рамках переговоров по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией обсуждаются "повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия".

"Мы изложим в письменном виде серьезную обеспокоенность, которую мы, союзники и партнеры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство взаимной безопасности в будущем", — сообщила Псаки.

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Все изложенные предложения будут соответствовать позиции американской стороны, озвученной ранее на переговорах.

Кроме того, представитель Белого дома сообщила, что президент Байден в ближайшие выходные проведет встречу в Кэмп-Дэвиде со своей командой, которая занимается вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию.

Джен Псаки прямо не подтвердила информацию о возможной эвакуации граждан США из Украины, но сообщила, что такое планирование всегда ведется на случай непредвиденных ситуаций.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают целесообразность эвакуации членов семей дипломатов и вспомогательного персонала из американского посольства в Киеве из-за угрожающей ситуации на границе Украины с Россией, где собралось более 100 тысяч российских военнослужащих.

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