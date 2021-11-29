В Белом доме установили 41 рождественскую елку с оригинальными украшениями: фото

К веткам одной из них были прикреплены фотографии бывших президентов и первых леди, среди которых — Дональд и Мелания Трамп.

В понедельник, 29 ноября, первая леди США Джилл Байден представила праздничные украшения, которыми декорирован Белый дом к Рождеству 2021 года.

Об этом сообщает издание New York Post.

Для супругов Байденов это будет первое празднование Рождества в Белом доме. По словам первой леди, праздничные украшения объединены темой "Подарки от сердца".

Всего в комнатах и коридорах Белого дома установили 41 рождественскую елку. К веткам одной из них, украшающей Государственную (Парадную) столовую, прикрепили фотографии бывших президентов и первых леди, среди них — Джона и Жаклин Кеннеди, Дональда и Мелании Трамп, а также Джо и Джилл Байденов. "Каждая семья, которая сделала это здание своим домом, напоминает всем нам о постоянной любви и крепких узах семьи", — говорится в заявлении Белого дома.

Также читайте Джилл Байден с мужем и внуками приняли участие в церемонии зажжения рождественской елки

Также в этом же помещении возвышается гигантский пряничный Белый дом и восемь подробных копий общественных зданий, которые не прекращали свою работу во время пандемии COVID-19 — больницы, полиции, школы, пожарной охраны, почты и т.д. Таким образом были отмечены "работники передовой", говорится в сообщении.

Во всем здании развесили праздничные гирлянды, а над камином – носки для подарков от Санта-Клауса для внуков Байдена.

Среди других украшений выделяются елка в библиотеке Белого дома, на которой из книг вылетают бабочки, изготовленные из переработанной бумаги. На еще одной из елок можно разглядеть открытки с пожеланиями нынешнему президенту, написанные детским почерком.

Двадцать пять "классических" рождественских венков украшают северную и южную стороны здания. Для украшения помещений было использовано около двух километров лент, более 300 свечей и около 10 тысяч украшений. Приблизительно неделя понадобилась более 100 волонтерам, чтобы украсить Белый дом снаружи и изнутри.

Напомним, 22 ноября в Белом доме официально начали готовиться к Рождеству. Первая леди Джилл Байден приняла главный атрибут праздника – рождественскую елку, которая традиционно будет установлена в Голубой комнате.

Читайте также: