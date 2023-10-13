В Белом доме утверждают, что КНДР предоставила России серьезную военную помощь: о чем идет речь

Страну предупредили, что такие действия будут иметь последствия.

В Белом доме заявили, что Северная Корея передала России военную помощь. Ее агрессор будет применять в войне против Украины.

Об этом пишет The Hill.

Подробности

По данным ведомства, за последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов. В частности, Белый дом опубликовал снимки, показывающие перемещение этих контейнеров из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Россию на корабле.

"Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники", – заявил Кирби. Он добавил, что Белый дом будет следить за ситуацией и будет продолжать разоблачать подобные соглашения с оружием.

Более того, американские чиновники сейчас внимательно следят за тем, будет ли Москва предоставлять Пхеньяну материалы. "Это расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией, включая любую передачу технологий из России в КНДР, подрывает региональную стабильность и глобальный режим нераспространения", – сказал он.

Напомним, страна-агрессор Россия не способна своими силами вести войну в Украине. Как отметил президент Владимир Зеленский, Москва может справиться только с помощью Ирана и Северной Кореи, поставляющих вооружение для оккупационной армии.

Читайте также: