В Белом доме вторжение России в Украину больше не будут называть "неизбежным"

В Белом доме вторжение России в Украину больше не будут называть "неизбежным"

В Вашингтоне сочли неуместной такую оценку вероятности.

В среду, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США больше не будут использовать слово "неизбежное" о вероятности вторжения России в Украину.

Такое заявление спикер администрации президента Байдена сделала во время традиционного брифинга.

По ее словам, использование этого слова было неуместным.

"Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие как-то использовали его. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать: якобы мы знаем, что президент Путин принял решение", – подчеркнула она.

Псаки утверждает, что в большинстве случаев она лишь выражала мнение, что Россия "может вторгнуться [в Украину] в любой момент", а не пыталась представить такой сценарий как нечто неотвратимое.

"Это правда. Мы все еще не знаем, принял ли он [российский президент] решение", — сказала спикер администрации США.

Псаки подчеркнула, что решение Белого дома развернуть 3000 американских военных в Восточной Европе не было вызвано конкретным событием последних дней. Этот шаг стал результатом широких консультаций с союзниками.

По ее словам, такое развертывание нельзя рассматривать как эскалацию напряженности вокруг Украины.

"Здесь важно четко понимать, что есть один агрессор. Этим агрессором является Россия", – сказала Псаки.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Пентагон сегодня объявил, что войска будут развернуты "в ближайшие дни".

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