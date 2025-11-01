- Дата публикации
В Белом доме ввели новые правила для журналистов
Теперь журналистам запрещено входить в комнату 140, известную как Верхняя пресса, без предварительной записи. В администрации объяснили это необходимостью защиты конфиденциальных материалов.
Белый дом ограничил аккредитованным журналистам свободный доступ в офис пресс-секретаря Кэролайн Левитт и других чиновников коммуникационной службы в Западном крыле, рядом с Овальным кабинетом.
Об этом пишет Reuters.
Согласно новому распоряжению Совета национальной безопасности, журналистам теперь запрещено заходить в помещение №140, известное как «Upper Press», без предварительно согласованной встречи.
В документе указано, что изменения вступили в силу немедленно и объясняются необходимостью защиты конфиденциальных материалов.
«Чтобы обеспечить защиту такой информации и надлежащую координацию между сотрудниками Совета национальной безопасности и прессслужбы Белого дома, представители прессы больше не могут попасть в помещение №140 без предварительного одобрения в виде встречи с уполномоченным сотрудником Белого дома», — говорится в распоряжении.
Ранее аккредитованные журналисты могли быстро попасть в этот кабинет — всего в нескольких шагах от Овального офиса — чтобы задать вопрос пресс-секретарю Кэролайн Левитт, ее заместителю Стивену Чунгу или другим чиновникам.
Ассоциация корреспондентов Белого дома, представляющая журналистов, освещающих деятельность администрации, выступила с резкой критикой новых правил.
Напомним, спутниковые снимки зафиксировали полный снос Восточного крыла Белого дома, где раньше размещался офис Первой леди. На месте снесенного здания начато строительство нового бального зала.