В Белом доме ввели новые правила для журналистов

Белый дом / © Associated Press

Белый дом ограничил аккредитованным журналистам свободный доступ в офис пресс-секретаря Кэролайн Левитт и других чиновников коммуникационной службы в Западном крыле, рядом с Овальным кабинетом.

Об этом пишет Reuters.

Согласно новому распоряжению Совета национальной безопасности, журналистам теперь запрещено заходить в помещение №140, известное как «Upper Press», без предварительно согласованной встречи.

В документе указано, что изменения вступили в силу немедленно и объясняются необходимостью защиты конфиденциальных материалов.

«Чтобы обеспечить защиту такой информации и надлежащую координацию между сотрудниками Совета национальной безопасности и прессслужбы Белого дома, представители прессы больше не могут попасть в помещение №140 без предварительного одобрения в виде встречи с уполномоченным сотрудником Белого дома», — говорится в распоряжении.

Ранее аккредитованные журналисты могли быстро попасть в этот кабинет — всего в нескольких шагах от Овального офиса — чтобы задать вопрос пресс-секретарю Кэролайн Левитт, ее заместителю Стивену Чунгу или другим чиновникам.

Ассоциация корреспондентов Белого дома, представляющая журналистов, освещающих деятельность администрации, выступила с резкой критикой новых правил.

