В Белом доме заявили, что не имеют доказательств прямой военной поддержки России со стороны Китая

Вместе с тем в Вашингтоне обеспокоены усилиями Пекина, способствующими усилению оборонно-промышленной базы РФ.

У Соединенных Штатов нет достоверной информации, чтобы подтвердить факты прямой военной поддержки России со стороны Китая.

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Об этом заявил во вторник в Вашингтоне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

Он отметил, что вместе с тем в Вашингтоне обеспокоены усилиями Пекина, способствующими усилению оборонно-промышленной базы РФ.

"Мы не видели никаких доказательств того, что они (Китай – ред.) оказывают прямую военную помощь России",- отметил Салливан.

Также чиновник заявил, что со стороны Китая проводятся мероприятия, направленные на усиление оборонно-промышленной базы РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай заявил об "усилении стратегического сотрудничества" с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что издание WP подвергло критике Палату представителей США за промедление с помощью Украины.

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