В Белом доме заявили, что считают "закрытым" дело о мессенджере Signal

Белый дом / © Associated Press

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В Белом доме считают "закрытым" дело об общении высшего руководства страны об ударах по Йемену в мессенджере Signal.

Об этом заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Fox News .

По просьбе прокомментировать информацию о возможном увольнении советника по нацбезопасности Майка Волца, Левитт заявила, что Трамп не собирается никого увольнять и считает Волга частью своей команды.

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"И это дело было закрыто здесь, в Белом доме, насколько мы можем судить. Были сделаны шаги, чтобы гарантировать, что что-то подобное, очевидно, никогда не сможет повториться", – сказала она.

Кроме того, Левитт добавила, что Трамп, Волц и остальные чиновники в сфере нацбезопасности "отлично работают вместе".

Ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности США Майк Уолтц вел дискуссии в Signal по поводу военных операций против хуситов, а также возможных сценариев урегулирования войны между Россией и Украиной .

Мы ранее информировали, что президент США Джональд Трамп заявил, что продолжает доверять советнику по нацбезопасности Майку Волцу и министру обороны Питу Гегсету, несмотря на скандал.