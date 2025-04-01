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В Белом доме заявили, что считают "закрытым" дело о мессенджере Signal
Трамп не собирается увольнять своего советника Майка Волца.
В Белом доме считают "закрытым" дело об общении высшего руководства страны об ударах по Йемену в мессенджере Signal.
Об этом заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Fox News .
По просьбе прокомментировать информацию о возможном увольнении советника по нацбезопасности Майка Волца, Левитт заявила, что Трамп не собирается никого увольнять и считает Волга частью своей команды.
"И это дело было закрыто здесь, в Белом доме, насколько мы можем судить. Были сделаны шаги, чтобы гарантировать, что что-то подобное, очевидно, никогда не сможет повториться", – сказала она.
Кроме того, Левитт добавила, что Трамп, Волц и остальные чиновники в сфере нацбезопасности "отлично работают вместе".
Ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности США Майк Уолтц вел дискуссии в Signal по поводу военных операций против хуситов, а также возможных сценариев урегулирования войны между Россией и Украиной .
Мы ранее информировали, что президент США Джональд Трамп заявил, что продолжает доверять советнику по нацбезопасности Майку Волцу и министру обороны Питу Гегсету, несмотря на скандал.