В Белом доме заявили, что США не отменяли нефтяные санкции против России

Предложение Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

Санкции США против российской нефти остаются в силе, а об их возможной отмене пока не объявляли.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я знаю, что Минфин и энергетическая команда президента продолжают обсуждать этот вопрос и что они в конце концов проконсультируются с президентом, прежде чем принимать решения.

Сегодня у меня нет никаких объявлений о новых санкциях или их отмене», — сказала она.

По словам Левитта, Индия получила временное разрешение на закупку российской нефти. Она отметила, что соответствующее решение принимали президент США Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и команда национальной безопасности.

«Наши союзники в Индии были хорошими игроками и раньше перестали покупать санкционированную российскую нефть.

Мы временно разрешили им принимать эту нефть, чтобы удовлетворить временный пробел в снабжении иранцами», — объяснили у Трампа.

Представитель Белого дома также добавила, что на момент принятия решения эта нефть уже находилась в море.

В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что не считают такой краткосрочный шаг значительной финансовой выгодой для российского правительства.

Ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа прокомментировали информацию о том, что Россия помогает Ирану разведданными для атак на США.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона ослабить часть нефтяных санкций.