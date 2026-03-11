- Дата публикации
В Белом доме заявили, что США не отменяли нефтяные санкции против России
В Вашингтоне подчеркнули, что решение разрешить Индии закупать нефть РФ носит временный характер и не означает отмены санкций.
Санкции США против российской нефти остаются в силе, а об их возможной отмене пока не объявляли.
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Я знаю, что Минфин и энергетическая команда президента продолжают обсуждать этот вопрос и что они в конце концов проконсультируются с президентом, прежде чем принимать решения.
Сегодня у меня нет никаких объявлений о новых санкциях или их отмене», — сказала она.
По словам Левитта, Индия получила временное разрешение на закупку российской нефти. Она отметила, что соответствующее решение принимали президент США Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и команда национальной безопасности.
«Наши союзники в Индии были хорошими игроками и раньше перестали покупать санкционированную российскую нефть.
Мы временно разрешили им принимать эту нефть, чтобы удовлетворить временный пробел в снабжении иранцами», — объяснили у Трампа.
Представитель Белого дома также добавила, что на момент принятия решения эта нефть уже находилась в море.
В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что не считают такой краткосрочный шаг значительной финансовой выгодой для российского правительства.
