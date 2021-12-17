В Белом доме заявили о готовности ответить на "безопасные" ультиматумы Кремля

В Белом доме заявили о готовности ответить на "безопасные" ультиматумы Кремля

Однако переговоры между США и РФ невозможны без европейских партнеров и союзников, отметили в Белом доме.

Соединенные Штаты Америки сообщили, что готовы обсудить вопросы безопасности с Россией и в ближайшее время свяжутся с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным.

Об этом сообщил представитель Белого дома в пятницу, 17 декабря, сообщает Reuters.

Как отметили в Белом доме, США не намерены обсуждать с Россией европейскую безопасность без участия самой Европы.

"Мы готовы обсудить с Россией вопросы безопасности и стратегического значения. Мы ведем переговоры с европейскими союзниками и партнерами и в ближайшее время свяжемся с российским правительством по поводу дальнейших шагов", – сказал чиновник.

Авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что переговоры могут состояться на следующей неделе. Также, как говорится на сайте агентства, "США считают, что в деэскалации на Востоке Украины должна РФ".

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. В проекте есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Впоследствии в Белом доме отреагировали на предложения России о начале переговоров по европейской безопасности. Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты видели договор и требования РФ и проводят консультации с партнерами Европы, без которых переговоры с Россией невозможны.

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