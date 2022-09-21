В Белом доме заявили о последствиях для России в случае применения ею ядерного оружия

Стратегический координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил: в случае применения РФ ядерного оружия, его будут ждать серьезные последствия.

Об этом Кирби сказал в интервью ABC News.

Кирби назвал последние ядерные угрозы Путина "типичными", но, по его словам, США и их союзники все еще воспринимают эту риторику "серьезно".

"Это безответственная риторика для ядерного государства, но это не является нетипичным по сравнению с тем, что он говорил последние семь месяцев. Мы воспринимаем это серьезно. Мы следим, насколько можем, за их стратегической позицией, чтобы, если понадобится, можно было изменить нашу. Мы не видели никаких признаков того, что это нужно прямо сейчас" — отметил Кирби.

И если Россия все-таки применит ядерное оружие, по словам Кирби, "это будет иметь серьезные последствия".

Кремль собирается аннексировать оккупированные территории Украины и попытается политически легитимизировать это с помощью фиктивных референдумов в ближайшие дни. По словам Кирби, США не будут считать украинские регионы российскими.

"Мы продолжим поддерживать Украину системами безопасности и финансово, как сказал американский президент, столько, сколько потребуется", — добавил он.

Кирби добавил, что оккупированные территории – это Украина.

"Неважно, какой фиктивный референдум они устроят и какое голосование они проведут, это все равно украинская территория", — подчеркнул Кирби.

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