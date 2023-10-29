В Белом доме заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

Также Израиль предупреждает о продолжительной войне с ХАМАСом.

В США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов по американским военным базам со стороны группировок, поддерживаемых Ираном.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

"Иранские муртады продолжают наносить удары по американским войскам, дислоцированным в регионе", — заявили в Белом доме.

Салливан также подчеркнул, что в США проявляют бдительность и видят повышение угрозы американским силам во всем регионе и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это", — сказал Салливан.

Напомним, глава ХАМАСа в Секторе Газы Яхья Синвар заявил о готовности к немедленному обмену пленными с Израилем.

Тем временем солдаты ЦАХАЛа уже вошли в сектор Газа и подняли израильский флаг на одном из домов в этом районе в рамках наземной операции.

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