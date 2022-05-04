В белорусском МИД упрекают Евросоюз в отсутствии свободы слова

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что "сегодня в Евросоюзе ни о какой свободе слова и верховенстве права нельзя говорить".

В качестве примера этого он назвал санкции. Мол, когда Минск пытается "допустим, отрицать какие-либо санкционные меры в судах Евросоюза, то моментально принимаются решения по изменению регламента соответствующих структур, которые не оставляют нам никакой надежды на положительный результат".

Об этом Владимир Макей сказал в интервью российским ОМП, пишет "Зеркало"

По его словам, для Беларуси это "горький опыт".

"Мы видим, что в своих попытках изолировать, уничтожить, задушить наши страны (Беларусь и Россию – Ред.) Евросоюз, Запад в целом идет на радикальные меры, нарушая все свои так называемые европейские ценности, нарушая все законы и, более того, — принципы морали", — добавил Макей.

Как сообщалось, Александр Лукашенко заявлял: поставить на колени Белоруссию и Российскую Федерацию не удастся. Санкции, введенные в отношении Москвы и Минска из-за их действий, заставляют искать новые возможности, подчеркнул он.

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