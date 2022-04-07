В белорусском Мозыре пьяные российские военные изнасиловали студентку – соцсети

Трое пьяных россиян схватили девушку, которая шла по улице, и силой затащили в автомобиль.

В белорусском Мозыре у границы с Украиной пьяные российские военные изнасиловали 20-летнюю студентку.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Вертикаль", опубликовавший аудиоразговор с самой жертвой россиян.

Девушка рассказала, что вечером возвращалась домой из пиццерии после встречи с друзьями. Вдруг возле нее остановилась грузовая военная машина с тремя солдатами РФ, предложившими познакомиться. Студентка отказалась. Тогда россияне схватили девушку и силой затащили в автомобиль.

"Они сказали, если я буду кричать — они меня убьют. Я не знала, куда они меня везут, ведь всю дорогу они меня держали за волосы головой вниз", — рассказала сквозь слезы жертва изнасилования.

Солдаты заявили ей: "не хотела знакомиться по-хорошему, будет по-плохому".

Девушка признается, что ей по-прежнему трудно вспоминать, как россияне ее насиловали. После изнасилования изверги украли у нее деньги, серьги, а затем они выбросили девушку из автомобиля. Телефон ей оставили, ведь по словам жертвы, он был стар и с разбитым экраном.

Студенко рассказала, что не обращалась в белорусскую милицию, ведь боится расправы.

"Я очень боюсь (обращаться в милицию. – Ред.). Они видели мой студенческий билет и сказали, мол, если кому-то пожалуется, то они найдут меня и убьют. Их было трое. Один из них был с автоматом", — отметила жертва изнасилования.

Напомним, что российские военные также издевались и насиловали украинских женщин на временно захваченных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что российский оккупант неделю насиловал харьковчанку, а затем убил ее больную мать.

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