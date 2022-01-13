В Беловежской пуще Беларуси стадо зубров провалилось под лед: погибло 21 животное

В Беловежской пуще Беларуси стадо зубров провалилось под лед: погибло 21 животное

Стадо зубров преодолевало реку по льду, но во время переправы часть животных провалилась.

В Гродненской области Беларуси на территории "Беловежской пущи" произошла массовая гибель зубров.

Об этом сообщает минприроды Беларуси.

21 зубр провалился под лед на реке Медянка. По предварительным данным, огромное стадо зубров, численностью не менее 100 особей, преодолевало реку по льду. Во время переправы часть животных провалилась под лед.

13 января всех погибших зубров извлекли из-подо льда. Также на другом берегу реки был найден погибший сеголеток (зубр возрастом 10-11 месяцев). Он был загрызен хищниками, предположительно, волками.

Отметим, что зубры занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Напомним, что зимой прошлого года в Винницкой области родилось 12 зубров и теперь это самое большое стадо краснокнижных животных в Украине.

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