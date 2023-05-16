В Бендерах, что в непризнанном Приднестровье, прозвучала сирена воздушной тревоги

Так называемые власти заявили о технической неисправности системы оповещения.
В молдовском городе Бендеры, контролируемом непризнанной оккупационной "властью" Приднестровья, вечером 15 мая звучала сирена воздушной тревоги.
Соответствующее видео опубликовал ТГ-канал "Бендеры Инфо".
Так называемая "власть" заявила о технической неисправности и призвала не паниковать.
"В городе раздавался сигнал сирены. Произошла техническая неисправность. Просим соблюдать покой — "председатель" Государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, 8 мая Приднестровье попросило помощи у российского диктатора Владимира Путина, чтобы он увеличил количество "миротворцев" из-за мнимых рисков безопасности. Сейчас в непризнанной республике находятся 450 российских военных.
Читайте также:
- Приднестровье — это риск: Кулеба ответил, держит ли Украина войска на границе с Молдовой
- Молдова обвинила российских "миротворцев" в нарушении режима безопасности в Приднестровье
- РФ может захватить Молдову своими силами в Приднестровье: эксперт указал на угрозу для Украины