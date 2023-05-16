В Бендерах, что в непризнанном Приднестровье, прозвучала сирена воздушной тревоги

Так называемые власти заявили о технической неисправности системы оповещения.

В молдовском городе Бендеры, контролируемом непризнанной оккупационной "властью" Приднестровья, вечером 15 мая звучала сирена воздушной тревоги.

Соответствующее видео опубликовал ТГ-канал "Бендеры Инфо".

Так называемая "власть" заявила о технической неисправности и призвала не паниковать.

"В городе раздавался сигнал сирены. Произошла техническая неисправность. Просим соблюдать покой — "председатель" Государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко", — говорится в сообщении под видео.

В непризнанном Приднестровье раздалась сирена воздушной тревоги

Напомним, 8 мая Приднестровье попросило помощи у российского диктатора Владимира Путина, чтобы он увеличил количество "миротворцев" из-за мнимых рисков безопасности. Сейчас в непризнанной республике находятся 450 российских военных.

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