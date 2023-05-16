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В Бендерах, что в непризнанном Приднестровье, прозвучала сирена воздушной тревоги

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1725
Время на прочтение
1 мин
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В Бендерах, что в непризнанном Приднестровье, прозвучала сирена воздушной тревоги

В Приднестровье звучала воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Так называемые власти заявили о технической неисправности системы оповещения.

В молдовском городе Бендеры, контролируемом непризнанной оккупационной "властью" Приднестровья, вечером 15 мая звучала сирена воздушной тревоги.

Соответствующее видео опубликовал ТГ-канал "Бендеры Инфо".

Так называемая "власть" заявила о технической неисправности и призвала не паниковать.

"В городе раздавался сигнал сирены. Произошла техническая неисправность. Просим соблюдать покой — "председатель" Государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко", — говорится в сообщении под видео.

В непризнанном Приднестровье раздалась сирена воздушной тревоги

В непризнанном Приднестровье раздалась сирена воздушной тревоги

Напомним, 8 мая Приднестровье попросило помощи у российского диктатора Владимира Путина, чтобы он увеличил количество "миротворцев" из-за мнимых рисков безопасности. Сейчас в непризнанной республике находятся 450 российских военных.

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Дата публикации
Просмотры
1725
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