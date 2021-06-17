В Берлине 60 полицейских пострадали во время выселения сквота

Около трех сотен сквоттеров начали бросаться камнями и поджигать мусор.

В Германии в среду, 16 июня, шестьдесят полицейских получили ранения при попытке выселения сквота в Берлине.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что правоохранители прибыли по адресу Ригерштрассе, 94 перед запланированной пожарной инспекцией городских коммунальных служб.

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Когда копы попытались окружить здание, в их сторону "с улицы и с крыши полетели камни", а затем нападавшие, которых, по данным полиции, было около 300, начали поджигать мусор на улице.

Как пишет издание, после падения Берлинской стены в 1989 году многие студенты, молодеж и члены радикальных анархистских групп заняли заброшенные дома в восточных частях города.

Однако районы стали модными, а цены на недвижимость в следующие два десятилетия резко выросли, поэтому владельцы начали разгонять сквоттеров.

В мае по меньшей мере 93 полицейских были ранены во время протестов на первомайских митингах в Берлине.

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