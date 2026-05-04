В Берлине готовят жесткие запреты на 8 и 9 мая: что не разрешат делать
В Берлине на 8 и 9 мая снова будут введены ограничения у советских военных мемориалов. Полиция запретит советскую символику, георгиевские картины и знаки, связанные с поддержкой войны России против Украины.
Берлинская полиция снова вводит ограничения на памятные мероприятия 8 и 9 мая у советских военных мемориалов в столице Германии.
Об этом пишет Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя полиции.
Речь идет о мемориалах в Тиргартене, Трептов-парке и Шенгольцер-Гайде. Официальные распоряжения должны быть обнародованы на следующей неделе. По данным издания, они будут основываться на запретах, действовавших в предыдущие годы.
В частности, 8 и 9 мая возле мемориалов снова запретят флаги и символику бывшего СССР, Белоруси и Чеченской Республики. В то же время после иска украинских объединений флаги Украины под запрет не попадают.
Также запрет будет касаться военной формы или ее элементов, военных знаков отличия, демонстрации букв V и Z, а также георгиевских лент.
Кроме того, нельзя будет показывать изображения руководителей России, Белоруссии и Чечни. Частичные исключения предусмотрены для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
Под запрет также попадут исполнение российских маршевых или военных песен, а также символы, прославляющие войну России против Украины. В частности, речь идет об изображении Украины без временно оккупированных территорий и флагах сепаратистских образований, аннексированных Россией.
Парад в Москве на 9 мая: последние новости
Напомним, что нынешнее празднование 9 мая в Москве состоится в значительно сокращенном формате из-за неспособности Кремля гарантировать безопасность собственной столицы. По оценкам западных экспертов отсутствие тяжелой техники и многих подразделений на параде является публичным признанием истощения российских ресурсов и эффективности украинских ударов.
Кроме военных трудностей, Россия сталкивается с серьезным экономическим давлением: из-за атак на НПЗ существенно упала добыча нефти, а условия для экспорта и импорта постоянно ухудшаются.
Ситуация на фронте, где кафиры понесут огромные потери, уже привела к падению рейтинга Путина к самому низкому показателю за последние семь лет. Российские власти фактически признали неспособность защитить центр страны, а прежняя демонстрация военного могущества уступила место вынужденной экономии сил и средств.