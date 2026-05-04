Берлин / © unsplash.com

Берлинская полиция снова вводит ограничения на памятные мероприятия 8 и 9 мая у советских военных мемориалов в столице Германии.

Об этом пишет Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя полиции.

Речь идет о мемориалах в Тиргартене, Трептов-парке и Шенгольцер-Гайде. Официальные распоряжения должны быть обнародованы на следующей неделе. По данным издания, они будут основываться на запретах, действовавших в предыдущие годы.

В частности, 8 и 9 мая возле мемориалов снова запретят флаги и символику бывшего СССР, Белоруси и Чеченской Республики. В то же время после иска украинских объединений флаги Украины под запрет не попадают.

Также запрет будет касаться военной формы или ее элементов, военных знаков отличия, демонстрации букв V и Z, а также георгиевских лент.

Кроме того, нельзя будет показывать изображения руководителей России, Белоруссии и Чечни. Частичные исключения предусмотрены для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Под запрет также попадут исполнение российских маршевых или военных песен, а также символы, прославляющие войну России против Украины. В частности, речь идет об изображении Украины без временно оккупированных территорий и флагах сепаратистских образований, аннексированных Россией.

Напомним, что нынешнее празднование 9 мая в Москве состоится в значительно сокращенном формате из-за неспособности Кремля гарантировать безопасность собственной столицы. По оценкам западных экспертов отсутствие тяжелой техники и многих подразделений на параде является публичным признанием истощения российских ресурсов и эффективности украинских ударов.

Кроме военных трудностей, Россия сталкивается с серьезным экономическим давлением: из-за атак на НПЗ существенно упала добыча нефти, а условия для экспорта и импорта постоянно ухудшаются.

Ситуация на фронте уже привела к падению рейтинга Путина к самому низкому показателю за последние семь лет. Российские власти фактически признали неспособность защитить центр страны, а прежняя демонстрация военного могущества уступила место вынужденной экономии сил и средств.

