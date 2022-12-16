В Берлине лопнул самый большой цилиндрический аквариум в мире: какие последствия

Аквариум содержал миллион литров воды, затопивших окрестные улицы.
В отеле Radisson Blu в центре Берлина разорвался 16-метровый аквариум, в котором находились 1500 экзотических рыб. Два человека получили ранения.
Об этом сообщает DW.
В район Митте, где расположена гостиница, направили более 100 спасателей. По словам работников пожарной службы Берлина, причина инцидента до сих пор не известна. Всех 400 жителей отеля эвакуировали.
Rund 1.500 Fische lebten im #AquaDom in #Berlin -Mitte. Die platzenden Glasscheiben des #Aquarium ' s haben zwei Menschen verletzt. Rund 200 Einsatzkräfte vor Ort, Hubschrauber kreisen. pic.twitter.com/ujRYYYNVJU— rbb|24 (@rbb24) December 16, 2022
Стоит отметить, что в аквариуме стоимостью 12,8 млн евро находилось 1500 различных видов рыб. Его открыли в декабре 2003 года. Позже AquaDom попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой цилиндрический аквариум в мире.
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