В Берлине лопнул самый большой цилиндрический аквариум в мире: какие последствия

В отеле Radisson Blu в центре Берлина разорвался 16-метровый аквариум, в котором находились 1500 экзотических рыб. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает DW.

В район Митте, где расположена гостиница, направили более 100 спасателей. По словам работников пожарной службы Берлина, причина инцидента до сих пор не известна. Всех 400 жителей отеля эвакуировали.

Стоит отметить, что в аквариуме стоимостью 12,8 млн евро находилось 1500 различных видов рыб. Его открыли в декабре 2003 года. Позже AquaDom попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой цилиндрический аквариум в мире.

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