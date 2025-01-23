В Берлине на фасад завода Tesla спроектировали нацистское поздравление Маска (фото)

В Берлине на заводе электроавтомобилей Tesla, принадлежащем миллиардеру и соратнику действующего президента США Трампу Илону Маску, активисты спроектировали изображение его нацистского жеста.

Об этом пишет издание newsweek.com.

Кроме того, на фасаде завода, где размещена надпись Tesla, активисты добавили слово Heil – таким образом на заводе воспроизвели нацистское поздравление "Sieg Hei"l – "Heil Tesla".

Фото: newsweek.com

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО также прокомментировал это.

"В Германии активисты подсветили завод Тесла в Берлине. Действительно, у них российское "нацменьшинство" делает что хочет, устраивает марши и банально вытирает ноги о демократию, не готовая вообще к противостоянию российской пропаганде страна. Над полигонами и составами летают неизвестные дроны, ВПК, что вообще не перезапущен под условия возможного глобального конфликта, но ключевая проблема – это жест Маска. Согласен, живите дальше в иллюзии", – написал он.

Напомним, Илон Маск столкнулся с критикой после выступления во время президентского парада Дональда Трампа, где он приложил руку к сердцу и поднял ее в жесте, похожем на нацистский салют, затем сделал это снова.

Сторонники Трампа утверждают, что речь идет о "римском салюте", а не жесте сторонников Адольфа Гитлера, и кадры приветствия вырваны из контекста.

Сам Илон Маск в сети Х обвинил Демократическую партию США в развертывании "грязной кампании" против него.

"Раньше я голосовал за демократов, потому что они были (преимущественно) партией добра. Но они стали партией раздора и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и голосовать за республиканцев. Теперь наблюдайте, как разворачивается их грязная кампания против меня", – заявил Маск и добавил, что "нападения "все — Гитлер" уже надоели".

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