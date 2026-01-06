В Берлине на фоне блэкаута украинские беженцы организовали "Пункт незламности" для местных жителей

Беженцы / © ТСН

В столице Германии Берлинечетвертый день подряд продолжается отключение электроэнергии в районе Штеглиц-Целендорф из-за поджога кабелей на местной электростанции. Украинские беженцы, которые сейчас проживают в Берлине, организовали для жителей «Пункт незламности», где помогают пережить последствия блэкаута.

Об этом сообщает "Радио Свобода«.

Оксана Орел, украинка, которая представляет общину в комитете по миграции и интеграции при районной администрации, переехала в Берлин с дочерью после начала полномасштабного вторжения РФ. Вместе с другими украинцами она создала центр AdlerA e.V., поддерживающий адаптацию мигрантов из Украины. После начала отключений света центр начал также работать как «пункт несокрушимости» для местных жителей.

Здание центра подключено к другой линии электропередач, поэтому здесь свет есть, и можно пользоваться электроприборами. «К нам приходят люди из многоквартирных домов, у которых не работают плиты и бойлеры. Они не могут даже заварить чай. Мы предложили приносить термосы и брать кипяток домой», — рассказывает Оксана.

Она объясняет, что пункт открыт не только как благодарность местным за поддержку украинцев, но и чтобы поделиться собственным опытом жизни во время отключений. «Мы говорим: „Ничего страшного, что на несколько дней выключили свет — в Украине тоже бывают такие ситуации. Все наладится“. Этот опыт очень полезен», — добавляет украинка.

По ее словам, для немцев внезапные отключения стали стрессовым фактором, ведь о плановых работах обычно сообщают за несколько недель. «Люди были напуганы. Я слышала, как кто-то говорил: „Мы думали, что на нас напали русские. Мы думали, что война пришла сюда“», — делится Оксана.

Напомним, ранее мы писали о том, что в юго-западной части Берлина десятки тысяч людей остались без электроснабжения. Тысячи семей вынуждены были искать убежища у друзей или греться в аварийных пунктах из-за отсутствия света и тепла.

Как стало известно, загорелась кабельная перемычка над Тельтов-каналом, питающим электростанцию Лихтерфельде. Огонь повредил важные магистральные линии. Сейчас полиция ведет расследование по факту поджога.