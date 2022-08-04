В Берлине не разрешили провести выставку уничтоженной техники оккупантов перед посольством РФ — СМИ

В Берлине не разрешили организовать выставку уничтоженной военной техники окупантов перед посольством России.

Два оператора музеев вызвались выставить российскую военную технику, но Берлин отклонил их заявку.

Об этом сообщает tagesspiegel.de.

Недавно уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что власти Берлина отказались от организации выставки российской военной техники.

"Уничтоженная военная техника России, которая будет выставлена в центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", — пояснил он.

Мельник отметил, что он обратился к мэру Берлина с просьбой объяснить ситуацию, однако чиновник пока не отреагировала.

Напомним, в Варшаве открылась выставка российской техники, уничтоженной или захваченной силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ.

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