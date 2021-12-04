В Берлине немцам запретили танцевать в ночных клубах: что произошло

Рождественские ярмарки в Берлине будут работать для переболевших и вакцинированных против коронавируса.

В Берлине было принято решение запретить танцевать в ночных клубах и других закрытых помещениях из-за резкого роста количества заражений коронавирусом. Ограничения будут действовать, в частности, и на новогодне-рождественские праздники.

Соответствующее решение было опубликовано 3 декабря на сайте правительства столицы Германии.

Полностью клубы пока закрыты не будут из-за юридических нюансов. На федеральном уровне власти договорились закрывать клубы при среднем уровне заболеваемости коронавирусом за неделю более чем на 350 человек. Однако обсуждение этой поправки продолжается.

Рестораны и пабы тоже пока могут быть открытыми, но с учетом новых правил размещения. Они также должны сократить количество столиков. Рождественские ярмарки будут работать, но посещать их смогут только привитые или переболевшие. Ношение масок для посетителей там будет обязательным.

Также вводятся и другие ограничительные меры: так посещать госучреждения в Берлине смогут только вакцинированные, переболевшие или люди со свежим отрицательным тестом ПЦР.

Масочный режим общественного транспорта теперь также распространяется на перроны железнодорожного транспорта и причалы паромов. Максимальное количество посетителей для мероприятий на свежем воздухе – 1 тыс. человек, в помещениях – 200 человек.

Новые ограничения вступают в силу с 8 декабря и будут действовать как минимум до 2 января 2022 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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