В Берлине обсуждают предложение Путина: кого могут отправить на переговоры

Парламент Германии / © УНИАН

Реклама

В правительстве Германии скептически отнеслись к предложению президента РФ Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера переговорщиком по миру в Украине от европейской стороны. В то же время обсуждается другая кандидатура — федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на источники в правительственной коалиции.

При этом в парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, которая вместе с ХДС\ХСС Фридриха Мерца формирует коалицию, не исключают полностью возможного участия в переговорах также 82-летнего Герхарда Шредера.

Реклама

По словам спикера фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адиса Ахметовича, каждое предложение «необходимо серьезно рассмотреть, чтобы определить его надежность».

«Мы не можем согласиться с тем, что США и Россия самостоятельно решают будущее Украины и европейской безопасности. Нашей целью должно быть пребывание за столом переговоров. Если одним из условий для этого является участие бывшего канцлера Германии [Шредера], это следует тщательно рассмотреть в тесной консультации с нашими европейскими партнерами, а не категорически отвергать», — сказал он.

Эксперт СДПГ по внешней политике Ральф Штегнер выступает за рассмотрение предложения Путина относительно Шредера как посредника.

«Я приветствую любую инициативу, которая могла бы положить конец войне», — сказал он.

Реклама

В то же время в правительственной коалиции обсуждают возможную роль в мирных переговорах президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Причина этого заключается в том, что Шредер сам по себе, очевидно, не считается способным выполнить такую важную задачу. Но посреднический дуэт Шредера и Штайнмайера может быть интересным вариантом», — пишет Spiegel.

В издании напомнили, что срок полномочий Штайнмайера на посту федерального президента истекает через несколько месяцев. Его преемника должен избрать Федеральный съезд 30 января 2027 года.

«Как бы маловероятно ни звучал этот сценарий: сам факт обсуждения его в коалиции показывает, насколько высоко давление на как можно скорее прекратить войну в Украине», — заключает Spiegel.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии отвергло предложение главы Кремля Владимира Путина о привлечении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, скомпрометированного сотрудничеством с российским «Газпромом», в качестве посредника в переговорах с Европой.

Новости партнеров