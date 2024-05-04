В Берлине предлагают в дар виллу ближайшего соратника Гитлера, которую якобы "купил" Зеленский

Власти немецкой столицы не уточнили, будут ли учтены предложения от частных лиц, желающих содержать прежнюю виллу Геббельса.

Правительство Берлина стремится избавиться от виллы, когда-то принадлежавшей министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу. Таким образом власти немецкой столицы надеются положить конец десятилетиям дебатов по перестройке или сносу комплекса, расположенного на огромном заброшенном участке в сельской местности к северу от Берлина.

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Я предлагаю каждому, кто хочет завладеть участком, получить его как подарок от земли Берлин", — сказал министр финансов Берлина Штефан Эверс в выступлении перед местным парламентом.

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В издании отметили, что Берлин неоднократно пытался уступить участок федеральным властям или земле Бранденбург, где расположена вилла, вместо того, чтобы продолжать платить за содержание и охрану слишком разросшегося комплекса, пришедшего в упадок.

"Если мы снова потерпим неудачу, как это было в последние десятилетия, у Берлина не будет другого выхода, кроме как осуществить снос, к которому мы уже подготовились", — сказал берлинский министр.

Штефан Эверс в своем заявлении не уточнил, будут ли учтены предложения от частных лиц, желающих содержать прежнюю виллу Геббельса.

Что известно о вилле Геббельса

Йозеф Геббельс, один из ближайших соратников Гитлера, построил роскошную виллу в 1939 году на лесистом участке с видом на озеро Богензе, близ города Вандлиц, примерно в 40 км к северу от Берлина. Нацистский министр пропаганды использовал виллу и старый дом для приема нацистских лидеров, а также художников и актеров и, как говорят, как свое тайное "любовное гнездышко".

После войны участок площадью 17 гектаров ненадолго использовали как больницу, а затем его заняло молодежное крыло Коммунистической партии Восточной Германии (ГДР), которое построило учебный центр, включая несколько больших жилых блоков.

После воссоединения Германии в 1990 году право собственности на участок вернулось к земле Берлин. Однако город не нашел для нее соответствующего применения. С тех пор это место стало привлекательным для однодневных путешественников, которые могут пробираться через заросшие территории и осматривать остатки виллы.

Как известно, Геббельс вернулся в Берлин на завершающем этапе Второй мировой войны. Он и его жена вместе с детьми покончили жизнь самоубийством капсулами с цианидом в гитлеровском бункере при приближении советских войск.

Напомним, в декабре прошлого года посольство России в Южной Африке опубликовало фейковое сообщение, в котором говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел виллу министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса за 8 млн евро.

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