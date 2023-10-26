В Берлине прошли протесты под "Российским домом": что требовали активисты (фото)

В Германии активисты устроили акцию протеста под "Российским домом" в Берлине. Они потребовали закрыть его, чтобы прекратить распространение российской пропаганды.

В среду, 25 октября, перед "Российским домом" в Берлине прошла протестная акция под лозунгом "Вирус российской пропаганды убивает".

Об этом сообщает Укринформ.

"В сердце Берлина притаилась тихая угроза, которая захватывает наш разум и уродует наше суждение. Эта угроза идеологическая — российский пропагандистский вирус. Мы полны решимости спасти Берлин от этой угрозы и защитить наши семьи, сообщества и ценности от того, чтобы они стали просто эхом правды", — заявили организаторы из союза молодых украинцев в немецкой столице "Вече".

Несколько десятков участников акции, среди которых было немало немцев, скандировали: "Никакого бизнеса с Россией", "Остановите российскую пропаганду".

Протесты под "Русским домом" в Бурлине / Фото: Укринформ

Активисты подчеркнули, что, несмотря на санкции и неопровержимые доказательства своей прямой связи с российским правительством, "Российский дом" в Берлине продолжает активную деятельность и бесконтрольно распространяет этот "токсичный вирус". Кроме того, по словам активистов, деньги, зарабатываемые "Российским домом" и другими российскими институтами в Берлине, идут на поддержку войны, причем не только в Украине, но также в Сирии и других "горячих точках".

Протестующие также устроили своеобразный перформанс – к "Российскому дому" полиция пропустила несколько человек в масках и белых балахонах, похожих на костюмы химзащиты. Они символизировали защиту от "вируса российской пропаганды".

Протесты под "Русским домом" в Бурлине / Фото: Укринформ

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