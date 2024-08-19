В Берлине украинец лег посреди проспекта и погиб: детали трагедии (фото)

Почему мужчина упал на дорогу, а потом остался лежать в оцепенении, в полиции пока не знают.
В Берлине украинец лег на полосе посреди центрального проспекта, в результате чего его переехал автомобиль. От полученных травм мужчина погиб.
Об этом сообщает BILD.
По информации издания, 41-летний гражданин Украины лег на правой полосе улицы Карл-Маркс-аллеи в восточной части Берлина. Мужчину переехал автомобиль Uber, за рулем была 51-летняя женщина. По данным полиции, вины водительницы в смерти мужчины нет.
"Муж уже лежал на дороге, когда автомобиль наехал на него", — сказала спикер полиции. По имеющейся информации, мужчина был еще жив, когда произошла авария. Он скончался от травм, полученных при наезде автомобиля. Непонятно, зачем украинец лег на проспект и как долго там был. Проводится расследование.
Напомним, что в начале августа в Польше разбился микроавтобус с украинцами.
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