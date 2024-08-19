В Берлине украинец лег посреди проспекта и погиб: детали трагедии (фото)

Почему мужчина упал на дорогу, а потом остался лежать в оцепенении, в полиции пока не знают.

В Берлине украинец лег на полосе посреди центрального проспекта, в результате чего его переехал автомобиль. От полученных травм мужчина погиб.

Об этом сообщает BILD.

По информации издания, 41-летний гражданин Украины лег на правой полосе улицы Карл-Маркс-аллеи в восточной части Берлина. Мужчину переехал автомобиль Uber, за рулем была 51-летняя женщина. По данным полиции, вины водительницы в смерти мужчины нет.

ДТП с украинцем в Берлине / Фото: The Bild

"Муж уже лежал на дороге, когда автомобиль наехал на него", — сказала спикер полиции. По имеющейся информации, мужчина был еще жив, когда произошла авария. Он скончался от травм, полученных при наезде автомобиля. Непонятно, зачем украинец лег на проспект и как долго там был. Проводится расследование.

Напомним, что в начале августа в Польше разбился микроавтобус с украинцами.

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