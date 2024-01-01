В Берлине в новогоднюю ночь задержали около 300 человек из-за фейерверков — подробности, видео

В Берлине задержали сотни человек за хулиганское использование фейерверков.
В Берлине в ночь на 1 января задержали около трехсот человек за хулиганское использование фейерверков. Однако в Германии встреча нового года прошла преимущественно спокойно.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В столице Германии на дежурстве было почти 5000 правоохранителей – больше, чем когда-либо в новогоднюю ночь, с акцентом на районы, где чаще всего бывали беспорядки.
В два часа ночи 1 января полиция сообщала о 250 задержаниях, эта цифра ожидаемо вырастет. Чаще всего задержание связано с опасным и нелегальным применением пиротехники.
Как рассказала спикер полиции, хулиганы забросали полицейских пиротехникой и пытались изготовить коктейли Молотова. От пиротехники также пострадали пожарные, случайные прохожие и транспортные средства
Так, около Александерплац около полутысячи человек бросались петардами друг в друга. Когда полицейские начали их разгонять – пиротехнику начали бросать в направлении полиции. Около 15 офицеров получили ранения.
В районе Нойкельна девять человек были пойманы с самодельными коктейлями Молотова, которые они не успели применить.
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