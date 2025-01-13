В Берлине во время ежегодного шествия толпа коммунистов напала на полицию

Во время задержаний нарушителей, часть участников марша пыталась сопротивляться.
В Берлине во время шествия, посвященного памяти двух убитых коммунистов в 1919 году, некоторые участники атаковали полицию.
Об этом информирует DW.
Правоохранители сообщили, что на ежегодной акции памяти коммунистических лидеров начала XX века Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Берлине в воскресенье, 12 января, часть участников напала на полицейских, используя при этом разные предметы.
"Арестовано более 20 человек, возбуждено 10 дел. В настоящее время 17 наших сотрудников получили ранения", — говорится в сообщении полиции Берлина.
Во время задержаний нарушителей, часть участников марша пыталась сопротивляться.
Напомним, ранее сообщалось, что в Германии неонацисты избили однопартийцев Шольца и изрезали полицейского.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские коммунисты вступились за священника, освятившего памятник Сталину и упомянувшие "заслуги перед церковью".
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